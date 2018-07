Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Les enfants extraits d'une grotte inondée dans le nord de la Thaïlande sont globalement "en bonne santé", assurent les autorités, mais restent hospitalisés, en quarantaine, équipés de lunettes de soleil pour protéger leurs yeux et suivis par des psychologues.

Les enfants extraits d'une grotte inondée dans le nord de la Thaïlande sont globalement "en bonne santé", assurent les autorités, mais restent hospitalisés, en quarantaine, équipés de lunettes de soleil pour protéger leurs yeux et suivis par des psychologues.



- Pneumonie -

Deux d'entre eux sont sous antibiotiques du fait de signes de pneumonie, après des jours dans l'humidité de la grotte. Mais même eux sont dans un "état normal" selon l'hôpital de Chiang Rai, dans le nord de la Thaïlande, qui a organisé mardi une première conférence de presse. Les rescapés restés longtemps sous terre ont souvent des problèmes pulmonaires.

- Tests sanguins, vaccin anti-rage -

"Les huit sont en bonne santé, pas de fièvre", a déclaré Jesada Chokedamrongsuk, responsable du ministère de la Santé publique, dans ce premier bilan détaillé de l'état de santé des garçons, âgés de 12 à 16 ans.

Il a précisé qu'ils avaient tous subi des examens radiologiques et sanguins. Les tests sanguins ont été envoyés à Bangkok et les résultats ne devraient être connus que dans quelques jours.

Ils ont aussi été vaccinés contre le tétanos mais aussi la rage. Le risque d'avoir été mordus dans leur sommeil par des chauve-souris, vecteurs de la maladie, est cependant très faible.

Ils peuvent tous se déplacer, parler et manger, et certains ont pu manger du chocolat. La nourriture épicée, commune en Thaïlande, leur est pour l'heure refusée, leur estomac, privé de nourriture pendant longtemps, étant encore trop fragile.

- Bonne santé mentale -

"Tout le monde est en bonne santé mentale", assure l'hôpital.

Des spécialistes ont cependant mis en garde contre les conséquences à long terme de l'épreuve et des psychologues suivent les enfants.

- Lunettes de soleil -

Les jeunes rescapés portent des lunettes de soleil afin de permettre à leurs yeux, privés de lumière pendant deux semaines, de se réhabituer progressivement au jour. Les troubles oculaires sont, avec les problèmes pulmonaires, un grand classique des rescapés restés longtemps sous terre.

Le premier groupe de rescapés a déjà été examiné par un oculiste, qui a conclu à l'absence de complications.

- Risque d'infection -

Ils devront rester à l'hôpital pendant une semaine pour surveiller l'éventuel développement d'infections.

Si les tests ne révèlent rien de dangereux, les parents "seront autorisés à approcher de leurs lits avec des vêtements de protection, en restant à une distance de deux mètres", a précisé le docteur Tosthep Bunthong lors de la conférence de presse.

Les garçons ont été placés en quarantaine mais les parents du premier groupe évacué ont pu les voir à travers une vitre, et leur parler à distance.



Par Karine ALBERTAZZI - © 2018 AFP