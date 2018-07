Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Le Tour de France s'est élancé mardi vers 13h28 à l'assaut de sa plus longue ligne droite d'arrivée, qui se trouvera à la conclusion de la 4e étape à Sarzeau, près du golfe du Morbihan.

Le Tour de France s'est élancé mardi vers 13h28 à l'assaut de sa plus longue ligne droite d'arrivée, qui se trouvera à la conclusion de la 4e étape à Sarzeau, près du golfe du Morbihan.



174 coureurs se sont élancés sous un plein soleil et près de 28 degrés, non loin des marais salants de Guérande.

Le parcours de 195 kilomètres, au départ de La Baule qui accueillit le Grand départ voici trente ans, promet le scénario habituel des étapes de plaine, une échappée suivie d'un sprint. Une seule petite côte (800 m) figure sur le trajet traversant la Loire-Atlantique, une brève incursion en Ille-et-Vilaine, et le Morbihan.

L'arrivée à Sarzeau est prévue vers 17h51 (prévision à 44 km/h de moyenne).

"Il faut s'attendre à un sprint", convient le directeur de course Thierry Gouvenou. L'occasion pour le Colombien Fernando Gaviria, le plus rapide samedi à Fontenay-le-Comte, de prendre sa revanche après sa chute de dimanche à La Roche-sur-Yon ?

La ligne droite finale de... 4 kilomètres conduit à la petite ville dont le maire est David Lappartient, président de l'Union cycliste internationale (UCI) depuis septembre dernier. Sarzeau (8000 habitants), qui n'a encore jamais reçu le Tour, est située au coeur de la presqu'île de Rhuys entre l'Atlantique et le golfe du Morbihan.



Par Isabelle WESSELINGH et Emily IRVING-SWIFT - © 2018 AFP