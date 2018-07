Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

L'Allemagne prend ses décisions de manière "indépendante", a affirmé mercredi la chancelière allemande Angela Merkel, en réponse aux critiques de Donald Trump, qui accuse Berlin d'"enrichir" la Russie et de ne pas contribuer suffisament aux efforts militaires de l'Otan.

"Nous pouvons mener nos propres politiques, nous pouvons prendre des décisions indépendantes", a-t-elle affirmé, sans citer directement Donald Trump, à son arrivée à un sommet de l'Otan à Bruxelles, marqué par la virulente diatribe du président américain à l'égard de son pays.

Le locataire de la Maison Blanche s'en est pris mercredi frontalement à l'Allemagne, accusée d'être "prisonnière" de la Russie pour ses approvisionnements en énergie.

"L'Allemagne enrichit la Russie", a-t-il tempêté. "Elle paie des milliards de dollars à la Russie pour ses approvisionnements en énergie et nous devons payer pour la protéger contre la Russie. Comment expliquer cela ? Ce n'est pas juste", a-t-il déclaré.

Le président américain n'a de cesse de réclamer aux Européens, et à l'Allemagne en particulier, d'accroître leurs dépenses militaires afin de respecter leur engagement de les porter à 2% de leur PIB en 2024.

"J'ai moi-même vécu dans une partie de l'Allemagne occupée par l'Union soviétique. Je suis très heureuse que nous soyons aujourd'hui unis, dans la liberté, en tant que République fédérale d'Allemagne. Nous pouvons par conséquent mener nos propres politiques, nous pouvons prendre des décisions indépendantes", lui a répondu Mme Merkel, originaire de l'ex-Allemagne de l'Est.

"L'Allemagne fait aussi beaucoup pour l'Otan. Nous sommes le deuxième plus grand fournisseur de troupes, nous mettons la plupart de nos capacités militaires au service de l'Otan", a-t-elle insisté.

M. Trump et Mme Merkel ont prévu de se rencontrer de manière bilatérale en marge du sommet à 15H15 locales (13H15 GMT).



