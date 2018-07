Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les Bleus sont arrivés à leur hôtel de Moscou samedi vers 12h20 (11h20 françaises), à la veille de leur finale de Coupe du monde contre la Croatie.

Une toute petite poignée de supporters étaient présents devant l'Hyatt Regency, dont l'éternel Clément d'Antibes, 70 ans et plus de 250 matchs au compteur.

"14 caméras et un seul supporter", a-t-il d'ailleurs fait remarquer, derrière l'important dispositif de sécurité. Adil Rami, Olivier Giroud et Raphaël Varane ont fait quelques photos avec lui.

Cette journée de samedi sera rythmée par la conférence de presse du sélectionneur Didier Deschamps et du capitaine Hugo Lloris à 15H45 (françaises) au stade Loujniki, puis l'ultime entraînement à 16h30.

Les Bleus ont quitté dans la matinée leur camp de base d'Istra, à une quarantaine de kilomètres de Moscou.

L'équipe de France va disputer la troisième finale de Coupe du monde de son histoire après le sacre de 1998, avec Deschamps comme capitaine, et la désillusion de 2006.



