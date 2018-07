Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

La garde à vue du député des Hauts-de-Seine Thierry Solère (LREM), soupçonné de fraude fiscale mais aussi de corruption et abus de biens sociaux, a été levée mercredi à 21h45 "sur avis médical", a annoncé le parquet de Nanterre dans un communiqué.

La garde à vue du député des Hauts-de-Seine Thierry Solère (LREM), soupçonné de fraude fiscale mais aussi de corruption et abus de biens sociaux, a été levée mercredi à 21h45 "sur avis médical", a annoncé le parquet de Nanterre dans un communiqué.



"Les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et à la vérification de certains éléments avancés par M. Solère (...) se poursuivent", a précisé le parquet. Me Pierre-Olivier Sur et Mathias Chichportich, les avocats du député qui était en garde à vue depuis mardi matin, ont ajouté qu'il n'avait "pas été déféré devant un juge d'instruction en vue d'une mise en examen".



Par Benoît FAUCHET - © 2018 AFP