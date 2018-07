Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

A la sortie des Alpes, Peter Sagan a renoué avec ses habitudes: le champion du monde a enlevé la 13e étape du Tour de France, vendredi à Valence, dans un sprint privé de la plupart de ses pointures.

A la sortie des Alpes, Peter Sagan a renoué avec ses habitudes: le champion du monde a enlevé la 13e étape du Tour de France, vendredi à Valence, dans un sprint privé de la plupart de ses pointures.



La montagne a privé le Tour des adversaires de Sagan dans les premiers sprints. Pour le profit du Slovaque, qui a enlevé son troisième succès depusi le départ de Vendée, la onzième de sa carrière.

"Sagan est au-dessus", a reconnu le Français Arnaud Démare, troisième derrière le champion du monde et le champion d'Europe, le Norvégien Alexander Kristoff.

L'hécatombe de l'étape de l'Alpe d'Huez a mis hors jeu des vainqueurs des sprints de la première semaine, le Colombien Fernando Gaviria et le Néerlandais Dylan Groenewegen, deux étapes pour chacun d'eux. Ainsi que d'autres spécialistes (Greipel, Kittel, Cavendish...).

Sagan, le plus costaud des sprinteurs quand la route s'élève, a sans doute moins souffert que ses adversaires en montagne, selon les explications de Démare. D'où une fraîcheur supplémentaire qui lui a permis de remonter le Français, qui avait lancé le sprint, et Kristoff.

Sagan a été félicité par le Premier ministre Edouard Philippe, venu assister à la fin de la course, avant que le Gallois Geraint Thomas reçoive un nouveau maillot jaune, son troisième depuis sa prise de pouvoir mercredi dans la deuxième étape alpestre.

Dans cette étape de 169,5 kilomètres, un duo, transformé en quatuor, s'est formé dès la première heure. Le Néo-Zélandais Tom Scully et le Belge Thomas De Gendt, rejoints au Km 29 par le Suisse Michael Schär et le Belge Dimitri Claeys, ont longtemps ouvert la route.

- Retour à l'apaisement -

Schär, l'un des rouleurs de la formation BMC qui avait gagné le contre-la-montre par équipes à Cholet (4e étape), a insisté en solitaire dans les 25 derniers kilomètres. Il a été repris à moins de 6 kilomètres de la ligne.

Avant l'emballage final, le Belge Philippe Gilbert a tenté de surprendre les sprinteurs en attaquant au dernier kilomètre. Il a contraint les équipiers de Démare à un gros effort avant que le Français ne lance le sprint et soit débordé par Kristoff et Sagan.

Le champion du monde s'était imposé à La Roche-sur-Yon, dans la 2e étape, et à Quimper, dans la 5e étape.

Agé de 28 ans, Sagan en est désormais à 11 succès d'étape dans le Tour depuis 2012. Il compte aussi cinq victoires dans le classement par points (maillot vert), en attendant la sixième à la fin du Tour s'il rallie Paris.

"Il est incroyable, il a presque trois fois plus de points que les autres", a commenté au micro de France Télévisions le Britannique Chris Froome.

Le quadruple vainqueur du Tour, deuxième du classement général à 1 min 39 sec de Thomas, n'a pas commenté à cette occasion l'accueil hostile qu'il a reçu dans la montée de l'Alpe d'Huez. A Valence, en revanche, les applaudissements ont été plus nombreux que les sifflets.

Froome, qui se souvient de l'arrivée du Tour à Mende en 2015, a souligné que la prochaine étape pourrait donner lieu à quelques écarts.

Samedi, la 14e étape, longue de 188 kilomètres à partir de Saint-Paul-Trois-Châteaux, franchit les Cévennes pour rejoindre la préfecture de la Lozère. L'arrivée est jugée sur le plateau de l'aérodrome, 1500 mètres après la fin de la montée de la Croix-Neuve (3 km à 10,2 % de pente).



Par Rana MOUSSAOUI - © 2018 AFP