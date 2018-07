Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Un sixième titre WTA pour mettre derrière elle un début de saison compliqué: Alizé Cornet a remporté le tournoi de Gstaad, dimanche, deux mois après avoir été blanchie dans une procédure disciplinaire pour infraction aux règles régissant la lutte antidopage.

En janvier, la Française de 28 ans sombrait dans l'incertitude, en apprenant l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour statuer sur son sort après trois manquements aux obligations de localisation en un an, passible d'une suspension pouvant aller jusqu'à deux ans.

Un semestre plus tard, la 48e mondiale, innocentée, soulève de nouveau un trophée sur le circuit, après sa victoire contre la Luxembourgeoise Mandy Minella (226e), 6-4, 7-6 (8/6) sur la terre battue helvète.

La Niçoise s'adjuge son premier succès depuis 2016, elle qui n'avait plus disputé la moindre finale depuis janvier 2017.

A Gstaad, la logique a été respectée puisque Cornet occupait la tête de série N.1, mais ce sacre sonne comme une renaissance pour la Tricolore, qui s'impose sans avoir perdu un set de la semaine alors qu'elle n'avait pas remporté deux matches de rang lors de ses cinq derniers tournois.

De quoi redonner de la couleur à une saison bien terne: écartée de l'équipe de France de Fed Cup après l'annonce de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre, Cornet avait tout de même décidé de continuer à jouer sur le circuit dans l'attente d'une décision, mais n'avait jamais dépassé le stade des quarts de finale en tournoi.

En mai, le tribunal indépendant de l'ITF avait blanchi Cornet, estimant que l'agent de contrôle antidopage n'avait pas effectué "tous les efforts raisonnables pour localiser l'athlète" lors du troisième contrôle inopiné manqué.



