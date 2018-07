Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Le Danois Magnus Cort Nielsen (Astana) a enlevé la 15e étape du Tour de France, dimanche à Carcassonne, devant ses compagnons d'échappée, Ion Izagirre (Bahrain-Merida) et Bauke Mollema (Trek Segafredo). Le peloton, avec les favoris de la course, était pointé à plus de 13 minutes à l'entrée des 20 derniers kilomètres.

