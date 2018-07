La chancelière Angela Merkel respecte la décision du joueur allemand d'origine turque Mesut Özil de quitter l'équipe nationale au lendemain de l'annonce tonitruante de sa retraite internationale, accusant notamment la fédération allemande de foot de racisme.

"Comme vous le savez la chancelière apprécie beaucoup Mesut Özil. Mesut Özil est un joueur de foot qui a beaucoup fait pour l'équipe nationale. Mesut Özil a désormais pris une décision qui doit être respectée", a dit lundi Ulrike Demmer, porte-parole d'Angela Merkel.

Le milieu de terrain de 29 ans a annoncé dimanche prendre sa retraite internationale dans une lettre publique de quatre pages dénonçant les critiques et le racisme dont il s'estime victime depuis qu'il a posé en mai pour une photo avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Ce départ fait polémique en Allemagne, la presse populaire tirant notamment à boulets rouges sur le joueur qui faisait parti de l?équipe championne du monde en 2014 et de celle éliminée de manière humiliante au Mondial cet été.

Mme Merkel était déjà montée au créneau en juin pour défendre Mesut Özil et son coéquipier Ilkay Gündogan après qu'ils ont été sifflés par le public en raison de leur rencontre avec le chef de l'Etat turc. "Ils appartiennent à l'équipe nationale, et je me réjouirais que les fans les applaudissent aussi", avait-elle lâché à la télévision.

De nombreux médias et personnalités publiques allemands estimaient lundi que la démarche de Mesut Özil témoignait des problèmes d'intégration en Allemagne, les uns estimant que le joueur était la victime de réflexes racistes, quand d'autres au contraire jugeaient, parfois de manière très virulente, que le milieu d'Arsenal était en tort.

Le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas a balayé de son côté la polémique: "Je ne pense pas que le cas d'un multimillionnaire vivant en Angleterre nous apprenne quelque chose sur les capacités d'intégration de l'Allemagne".



- © 2018 AFP