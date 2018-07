Une fusillade a fait deux morts - dont le tireur solitaire présumé - et treize blessés dimanche soir à Toronto, la métropole économique du Canada, a annoncé la police en soulignant que les circonstances de l'incident restaient imprécises.

La fusillade a éclaté en fin de soirée, semant le chaos dans le très animé quartier grec de Toronto, des témoins affirmant que plus d'une vingtaine de coups de feu avaient été tirés. Une jeune femme a été tuée et treize personnes blessées, a annoncé le chef de la police de Toronto Mark Saunders lors d'une conférence de presse, en précisant qu'une fillette était dans un "état critique".

Le tireur est mort, a indiqué M.Saunders, en précisant qu'il y avait eu un "échange de coups de feu" avec la police. Mais il n'a pas voulu dire si le tireur avait été abattu ou s'il s'était suicidé. Le policier a souligné qu'il était trop tôt pour s'avancer sur les motivations du tireur qui a utilisé une arme de poing.

Des voisins ont dit avoir entendu une série de coups de feu, suivie par des cris de gens qui fuyaient. "Il y a eu beaucoup de coups de feu: des tirs, puis une pause, puis de nouveaux tirs et à nouveau une pause. Il doit bien y avoir eu 20 ou 30 coups de feu. Nous nous sommes mis à courir", a déclaré un témoin, John Tulloch, cité par le Globe and Mail.

Une vidéo mise en ligne, puis supprimée, montre un homme vêtu de noir s'approchant d'un restaurant et tirant à travers la vitrine, selon Radio Canada.

Un témoin, Andreas Mantzios, a déclaré à Global News que le tireur avait déchargé son arme sur une jeune femme qui s'enfuyait et avait continué à tirer sur elle, alors qu'elle était à terre.

Condamnant cette "tragédie", au cours du même point de presse, le maire de Toronto, John Tory, a invité la population à "rester calme" et à éviter "de tirer des conclusions" sur les motivations de cette fusillade en attendant les résultats de l'enquête policière. Toronto avait déjà été endeuillée en avril dernier. Un homme, qui avait apparemment des griefs contre les femmes, avait foncé sur des piétons au volant d'une camionnette, tuant 10 personnes et en blessant 15 autres, une des attaques les plus meurtrières dans le pays.

Pour le maire, la fusillade de dimanche soir témoigne du fait que sa ville a "un problème d'armes à feu". "Les armes sont trop accessibles à trop de gens", a-t-il déploré.

La semaine dernière, la police de Toronto avait annoncé un plan de réduction de la violence par armes à feu, avec un renfort de quelque 200 policiers supplémentaires, destinés à être déployés entre 19H00 et 03H00 dans les quartiers sensibles de la métropole.

Toronto a été ces derniers temps le théâtre d'un accroissement de la violence par armes à feu, dû principalement aux gangs. Depuis le début de l'année, Toronto avait connu jusqu'à dimanche 212 fusillades, qui ont coûté la vie à 26 personnes, contre 188 échanges de coups de feu et 17 morts par armes à feu pendant la même période l'année dernière.

Le nouveau Premier ministre de la province de l'Ontario, Doug Ford, a dénoncé sur Twitter un "horrible acte de violence par arme à feu à Toronto", adressant ses pensées aux victimes et à leurs proches.



