Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

"SOYEZ PRUDENT!", a rétorqué lundi sur Twitter le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif, quelques heures après une mise en garde d'une rare virulence du président américain Donald Trump contre l'Iran.

Utilisant les lettres majuscules comme M. Trump sur le réseau social contre les autorités iraniennes la veille, M. Zarif a déclaré: "NOUS NE SOMMES PAS IMPRESSIONNES", dans un tweet rédigé en anglais.

Dimanche, le président américain avait adressé un message au président iranien Hassan Rohani, en tweetant: "NE MENACEZ PLUS JAMAIS LES ÉTATS-UNIS OU VOUS ALLEZ SUBIR DES CONSÉQUENCES TELLES QUE PEU AU COURS DE L'HISTOIRE EN ONT CONNUES AUPARAVANT".

"NOUS NE SOMMES PLUS UN PAYS QUI SUPPORTE VOS PAROLES DÉMENTES DE VIOLENCE ET DE MORT. FAITES ATTENTION !", avait-il poursuivi.

Ce message était lui-même intervenu après que M. Rohani eut prévenu le dirigeant américain à "ne pas tirer les moustaches du tigre", assurant qu'un conflit avec l'Iran serait la "mère de toutes les guerres".



