Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le président américain Donald Trump a salué mardi le début de démantèlement par la Corée du Nord des infrastructures sur sa principale base de lancement de satellites, considérée comme servant de site d'essais pour ses missiles balistiques intercontinentaux.

Le président américain Donald Trump a salué mardi le début de démantèlement par la Corée du Nord des infrastructures sur sa principale base de lancement de satellites, considérée comme servant de site d'essais pour ses missiles balistiques intercontinentaux.



"De nouvelles images aujourd'hui montrent que la Corée du Nord a commencé le processus de démantèlement d'un site majeur de tirs de missiles et nous y sommes sensibles", a déclaré M. Trump, évoquant sa "rencontre fantastique" avec le leader nord-coréen Kim Jong Un à Singapour en juin.

Le président américain faisait référence à des images satellites publiées par le site internet respecté 38 North, de la principale base de lancement de satellites de la Corée du Nord, considérée comme servant de site d'essais pour ses missiles balistiques intercontinentaux.

Selon 38 North, ces images satellite du site de lancement de Sohae prises les 20 et 22 juillet montrent qu'un bâtiment monté sur rails, dans lequel les fusées sont assemblées avant d'être placées sur le pas de tir, a commencé à être démonté.

Un banc d'essai pour les réacteurs des fusées servant à tester les moteurs à combustible liquide a également commencé à être démantelé.

Interrogé à ce propos à Palo Alto (Californie) à l'issue d'une réunion Etats-Unis/Australie, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a jugé ces images "totalement cohérentes" avec les engagements pris par Kim Jong Un en juin.

"Nous avons demandé à ce qu'il y ait des inspecteurs sur le terrain quand ce banc d'essai pour les réacteurs sera démantelé, conformément aux engagements" du leader nord-coréen, a indiqué M. Pompeo lors d'une conférence de presse.

La Corée du Nord "doit se dénucléariser complètement, c'est ce à quoi le président Kim s'est engagé et ce que le monde exige", a-t-il ajouté.

Sur le dossier qui s'avère plus compliqué que prévu du rapatriement des dépouilles de soldats américains morts pendant la guerre de Corée (1950-53), le président américain s'est encore une fois montré optimiste.

"Je pense que ce processus va commencer très bientôt", a affirmé M. Trump qui s'exprimait devant une association d'anciens combattants à Kansas City, dans le Missouri (centre).

Le rapatriement des premières dépouilles de soldats américains a été annoncé comme imminent à plusieurs reprises depuis mi-juin, mais il n'a toujours pas eu lieu.



Par Dessy SAGITA - © 2018 AFP