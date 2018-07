Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Des dizaines d'incendies continuaient mardi à ravager la Grèce ainsi que plusieurs pays d'Europe du Nord, tandis qu'une grande partie du continent transpirait sous la canicule.

La Grèce est le pays le plus touché, avec ses incendies les plus meurtriers depuis plus d'une décennie. Soixante personnes sont mortes, dont 50 dans la seule petite station balnéaire de Mati, non loin d'Athènes, qui a été dévastée par les flammes dans la nuit de lundi à mardi.

Les corps de 26 personnes, qui tentaient de rejoindre la mer, ont été retrouvés sur le terrain où elles se sont trouvées piégées par les flammes. Plus de 160 personnes ont également été blessées dans les incendies, selon le bilan officiel.

En Suède, le nombre d'incendies semblait se stabiliser autour d'une vingtaine, qui ont déjà brûlé 25.000 hectares de forêt, mais les autorités ont mis en garde contre le risque "extrême" de nouveaux foyers dans le tiers sud du pays au cours des prochains jours, avec l'annonce de températures caniculaires.

En attendant, les deux Canadair français dépêchés par la France bombardent d'eau sans relâche un des principaux feux à Kårböle, petite localité située à mi-chemin entre Stockholm et la Laponie.

"Les journées sont extrêmement longues (?). On travaille sur des plages horaires qui vont du début de journée jusqu'à 23h15 pour le posé du dernier Canadair", explique sur place à l'AFP le colonel Pierre Schaller, responsable de la mission.

En Finlande, c'est la Laponie - qui revendique le surnom de "pays du Père Noël" - qui est touchée, avec des incendies ravageant des forêts et des prairies proches de la frontière avec la Russie.

La Lettonie a annoncé mardi que le Belarus lui envoyait de l'aide pour combattre un incendie qui s'est déclaré mardi dernier dans une tourbière dans l'est du pays et qui en une semaine a détruit un millier d'hectares de brousse et de forêts.

L'Allemagne est en alerte au pic de chaleur pour l'essentiel du pays, avec des températures diurnes comprises entre 30 et 35 degrés Celsius, et les autorités ont mis en garde contre les risques importants d'incendies de champs et de forêts dans le nord et l'est du pays du fait de la sécheresse qui y sévit depuis le printemps.

Accessoirement, la chaleur a également provoqué une pénurie... de bouteilles et caisses de bière, dont les ventes ont tellement augmenté que les entreprises de recyclage ne peuvent pas suivre.

Aux Pays-Bas, douze ponts ont dû être fermés à Amsterdam, car la chaleur extrême pourrait tordre le métal, et l'eau des canaux est utilisée pour rafraichir les ponts.

Enfin en France, la région parisienne connaît un coup de chaud qui devrait durer jusqu'à vendredi, avec pour conséquence un pic de pollution à l'ozone. Les autorités ont donc annoncé des restrictions de circulation, avec notamment vitesse réduite et ordre aux véhicules de plus de 3,5 tonnes de contourner l'agglomération parisienne.



