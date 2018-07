Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Météo France a placé mercredi neuf départements supplémentaires en vigilance orange à cause de la canicule, qui s'ajoutent aux neuf départements de la région parisienne et du Nord déjà en vigilance.

Les nouveaux départements sont l'Aisne, Ardèche, la Côte-d'Or, la Drôme, la Marne, le Pas-de-Calais, le Rhône, la Saône-et-Loire et la Somme, indique dans son bulletin Météo France. Un pic de chaleur est attendu vendredi avec des températures comprises entre 34 et 37 degrés, avant une accalmie ce week-end.

Pour Météo France, cette vague de chaleur est un "phénomène non remarquable mais nécessitant une vigilance particulière".

Mercredi après-midi, "les températures maximales atteindront 32 à 35 degrés sur la majeure partie du pays, 35 à 38 degrés dans l'intérieur des départements provençaux et languedociens, et dans la moyenne vallée du Rhône", selon ce bulletin.

Vendredi, le thermomètre va grimper jusqu'à 34 à 37 degrés, avec des pointes "localement (à) 38 degrés en moyenne et basse vallée du Rhône".

Les températures nocturnes vont continuer de monter par rapport aux nuits précédentes, pour atteindre 20 à 22 degrés dans les zones urbaines, voire "22 à 24 degrés vendredi matin, en particulier sur Paris et sa petite couronne".



Par Pascale MOLLARD-CHENEBENOIT - © 2018 AFP