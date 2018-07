Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Victime d'une chute spectaculaire dans la descente du Portet d'Aspet, le Belge Philippe Gilbert a été contraint à l'abandon après l'arrivée de la 16e étape du Tour de France à Bagnères-de-Luchon, a annoncé mardi soir son équipe.

"Malheureusement de nouveaux examens à l?hôpital de Toulouse ont révélé que Philippe Gilbert souffrait d'une fracture de la rotule gauche, ce qui met fin à ses espoirs de poursuivre le Tour de France", a indiqué Quick-Step dans un communiqué.

Gilbert avait été élu combatif du jour, après avoir passé le col du Portet-d'Aspet en tête.

"C'est de ma faute, c'est une erreur de trajectoire. J'avais mon frein avant qui était un peu trop ouvert, mais c'est ma faute. J'ai atterri sur des pierres et je pensais que j'étais en morceau, que j'étais cassé de partout. Finalement, je m'en sors bien", avait-il réagi après la course.

Il avait réussi à remonter sur son vélo pour terminer l'étape à plus d'une demi-heure du vainqueur, son coéquipier chez Quick Step Julian Alaphilippe.



