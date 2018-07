Publié il y a 4 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Pour la troisième journée consécutive, les véhicules les plus polluants seront interdits de circulation à Paris et en banlieue vendredi, dans le cadre de la circulation différenciée, en raison de la pollution à l'ozone favorisée par la chaleur, a annoncé la préfecture de police jeudi.

L'interdiction de circulation, à l'intérieur d'un périmètre délimité par l'A86, concerne les véhicules non classés et les véhicules de classe 4 et 5 selon la classification des vignettes Crit'Air, obligatoires à Paris, a précisé la préfecture dans un communiqué.

Seuls les véhicules de classe 0 à 3 Crit'Air pourront donc se déplacer dans cette zone.

La mesure sera en place de 5H30 à minuit.

Selon la préfecture, elle permet "de réduire de 32% la part d'oxydes d'azote émise provenant du trafic dans la zone intra A86".

En outre, les autorités ont reconduit la réduction de la vitesse maximale de 20 km/h dans toute l'Ile-de-France pour cette même journée de vendredi et l'obligation de contourner l'agglomération par la rocade francilienne pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes en transit.

Mercredi, les forces de l'ordre ont contrôlé 12.240 véhicules pour s'assurer du respect des mesures restrictives, a précisé la préfecture. "3.261 automobilistes ont été verbalisés, dont 2.800 au titre d'un excès de vitesse et près de 300 au titre de la circulation différenciée", a-t-elle expliqué.

Depuis le début de la semaine, l'Ile-de-France connaît de fortes chaleurs qui favorisent la production d'ozone. Selon Météo-France, les températures pourraient monter jusqu'à 36 °C vendredi.

Airparif prévoit pour vendredi "une concentration en ozone comprise entre 190 et 220 ?g/m³, soit un probable dépassement du seuil d'information et de recommandation fixé à 180 ?g/m³", a encore indiqué la préfecture.

Polluant "secondaire", l'ozone se forme sous l'action d'un fort ensoleillement et de températures élevées par la combinaison de deux polluants: les composés organiques volatils ou COV, émis par des sources naturelles mais également par l'industrie, et les oxydes d'azote (principalement émis par le trafic routier).

L'ozone peut provoquer des irritations au niveau des yeux, des toux et des problèmes pulmonaires, surtout chez les enfants et les personnes asthmatiques.



