Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Les navettes Eurotunnel, qui permettent de traverser la Manche entre la France et l'Angleterre, ont connu jusqu'à cinq heures de retard jeudi à cause de problèmes de climatisation touchant certains wagons, a-t-on appris auprès de la société.

"Avec la forte chaleur, on a préféré ne pas faire monter les clients dans les wagons dont les systèmes de climatisation n'étaient pas assez puissants pour refroidir les wagons et garantir une traversée normale", a indiqué à l'AFP un porte-parole du groupe.

Le département du Pas-de-Calais est placé en vigilance orange canicule depuis mercredi en raison des fortes chaleurs.

Selon le compte twitter du groupe, les retards, qui ont débuté dès la matinée, ont atteint les cinq heures.

"Le nombre de rotations va augmenter cette nuit pour résorber les retards", a précisé le porte-parole du groupe.

Quatre types de train empruntent le tunnel sous la Manche, long de 50 km (38 km pour sa section sous-marine): les Eurostar (Bruxelles-Londres et Paris-Londres), les trains de marchandises, les navettes transportant des véhicules de tourisme (voitures, motos, camping-cars) et les navettes transportant des poids lourds.



Par Sebastien BERGER - © 2018 AFP