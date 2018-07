Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Les attaques coordonnées menées mercredi par le groupe jihadiste Etat islamique (EI) dans le sud de la Syrie ont fait près de 250 morts, selon un nouveau bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Les attaques coordonnées menées mercredi par le groupe jihadiste Etat islamique (EI) dans le sud de la Syrie ont fait près de 250 morts, selon un nouveau bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).



L'assaut contre plusieurs villages couplés à des attentats suicide ont eu lieu dans la province de Soueida, contrôlée par le régime. Les jihadistes de l'EI sont présents dans une zone désertique au nord-est de cette région à majorité druze, jusque-là relativement épargnée par le conflit qui ravage la Syrie depuis 2011.

Le bilan n'a fait que monter depuis l'attaque menée mercredi matin, revendiquée des heures plus tard par l'EI. "Il est à présent de 246 morts dont 135 civils", a indiqué le directeur de l'Observatoire, Rami Abdel Rahmane.

Le reste des morts sont des combattants progouvernementaux et des habitants qui avaient pris les armes pour défendre leurs villages.

"Le bilan s'élève, des civils blessés ayant succombé et des personnes portées disparues ayant été retrouvées mortes", a ajouté M. Abdel Rahmane à l'AFP.

Au moins 45 jihadistes ont été tués dans les combats ayant suivi les attaques.

Les médias officiels syriens ont confirmé les attaques faisant état de morts et de blessés dans la ville de Soueida et les villages voisins, mais n'ont pas donné de bilan.



Par Kerry SHERIDAN - © 2018 AFP