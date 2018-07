Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

Vingt-et-un départements étaient placés vendredi en vigilance orange en raison de la canicule qui sévit déjà depuis plusieurs jours et des orages prévus d'ici la fin de la journée, a indiqué Météo-France.

Météo-France a annoncé le placement de six départements en vigilance orange orage dans le nord de la France, en raison d'un épisode orageux attendu pour l'après-midi et la soirée de vendredi.

Il s'agit de l'Eure, l'Oise et la Seine-Maritime, ainsi que de trois départements qui étaient déjà en vigilance orange canicule depuis plusieurs jours (Somme, Pas-de-Calais et Nord).

Au total, 18 départements sont en vigilance orange canicule, dont tous ceux de l'Ile-de-France, des Hauts-de-France et plusieurs de la vallée du Rhône.

La chaleur devrait persister vendredi, avec 35 à 38°C attendus sur ces départements, avant une baisse "sensible" des températures attendue pour le week-end dans le nord et l'ouest du pays en raison de la dégradation "pluvio-orageuse".

Un nouvel épisode de forte chaleur est prévu à partir du milieu de la semaine prochaine.

Selon Météo-France, le pays a connu jeudi l'après-midi le plus chaud depuis le début de l'année, avec des records de températures pour un mois de juillet battus à Laon (Aisne, 36,7°C), Saint-Quentin (Aisne, 36,2°C), Charleville-Mézières (Ardennes, 36,6°C) et Arras (35,9°C).

Mais le mercure est monté plus haut à Chatillon-sur-Seine (Côte-d'Or, 38,4°C), Aubenas (Ardèche, 37,9°C) ou encore Paris (37,2°C).

La nuit de jeudi à vendredi a également été chaude, avec 24,6°C relevés vendredi à 05h00 à Paris, 21,7°C à Lille et 22,1°C à Lyon.



