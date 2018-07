Publié il y a 4 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

La 20e et avant-dernière étape du Tour prend la forme d'un contre-la-montre au Pays basque, samedi, entre Saint-Pée-sur-Nivelle et Espelette.

La 20e et avant-dernière étape du Tour prend la forme d'un contre-la-montre au Pays basque, samedi, entre Saint-Pée-sur-Nivelle et Espelette.



Le parcours de 31 kilomètres, très accidenté, alterne montées raides et descentes très techniques.

"La réalité du terrain, c'est 31 kilomètres de montées et descentes !", s'exclame le directeur de course Thierry Gouvenou. "Il n'y a qu'un seul chrono individuel sur le Tour. Mais il est gratiné !"

Deux points intermédiaires sont prévus, le premier à Ustaritz (Km 13), à proximité de la Nive et le second au-dessus de Souraïde avant la route des crêtes (Km 22).

La petite ville d'Espelette (2000 habitants), réputé pour la finesse et le parfum de son piment, accueille le Tour pour la première fois.

Le dernier contre-la-montre individuel du Tour:

2017 (Marseille, 22,5 km):

1. Maciej Bodnar (POL), 47,79 km/h

2. Michal Kwiatkowski (POL) à 01.

3. Chris Froome (GBR) 06.

...

14. Primoz Roglic (SLO) 49.

15. Mikel Landa (ESP) 51.

52. Romain Bardet (FRA) 2:03.



Par Pascale MOLLARD-CHENEBENOIT - © 2018 AFP