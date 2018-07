Point d'orgue de l'offensive à l'Assemblée sur l'affaire Benalla, le gouvernement fait face mardi à deux motions de censure, de droite et de gauche, dont le rejet attendu ne garantit pas la fin des répercussions politiques du scandale.

Après dix jours de crise autour de l'ex-conseiller d'Emmanuel Macron, et à la veille de la pause estivale des députés, Christian Jacob (LR) et André Chassaigne (PCF) prendront la parole à partir de 15H00 pour défendre ces motions, les premières de l'ère Macron. Suivront les autres chefs de file des groupes politiques.

Avant les votes sur chacune, c'est le Premier ministre qui donnera la réplique, pour s'expliquer à nouveau sur le comportement d'Alexandre Benalla, mis en examen après des violences le 1er mai, et sur la réaction de l'Elysée et l'Intérieur. Pour sa part, le jeune homme, en pleine campagne médiatique, revendique "une réaction de citoyen" contre des manifestants qu'il qualifie de "casseurs", et déplore "la folie qui s'est emparée de cette histoire banale". Une nouvelle enquête vient d'être ouverte pour d'autres violences le 1er mai dans la capitale.

Face aux parlementaires, Edouard Philippe (ex-LR) "répondra factuellement et calmement, tout en tenant un discours offensif" et "ce sera aussi l'occasion de souligner la vacuité de certaines polémiques", indique-t-on à Matignon. Cette affaire, qui a fortement secoué la majorité et provoqué le report de l'examen de la révision constitutionnelle, est le résultat d'"une dérive individuelle", et non pas "une affaire d'Etat", avait soutenu le chef du gouvernement il y a une semaine devant les députés.

Mais les oppositions n'en démordent pas. Premiers à dégainer jeudi, Les Républicains dénoncent "des manquements graves dans le fonctionnement de nos institutions (...) aux niveaux les plus élevés de l?Etat".

"Dérive monarchique"

Leur patron Christian Jacob juge que "le gouvernement a failli" face à une "dérive monarchique" du président, à qui il demande de "s?adresser solennellement aux Français". Emmanuel Macron est sorti il y a une semaine de son silence, lançant devant gouvernement et majorité réunis que "le seul responsable de cette affaire, c'est moi et moi seul!". Depuis, il a évoqué une "tempête dans un verre d'eau", et cherche à tourner à la page, alors qu'il chute dans plusieurs sondages.

A gauche, socialistes, communistes et Insoumis ont surmonté leurs divisions pour rassembler les 58 signatures nécessaires à leur motion, seul "moyen" selon eux d'obtenir des explications, face notamment à une "obstruction" de la majorité dans la commission d'enquête de l'Assemblée - la commission a implosé avant la fin de ses travaux. La motion ne va pas "tout régler" mais peut "au moins rétablir l'ordre républicain", selon Jean-Luc Mélenchon, qui avait été le premier à la proposer. Olivier Faure y voit "une alerte" pour le gouvernement.

Le groupe LR décidera mardi s'il vote la motion de gauche, les Insoumis voteront celle de droite. Les socialistes n'y joindront pas leurs voix, le numéro un du parti expliquant ne pas vouloir "donner le sentiment que nous pourrions (...) faire ensemble front commun contre le gouvernement, pour le remplacer ensemble". Le Rassemblement National de Marine Le Pen votera les deux motions.

Aucun suspense sur les scrutins: ni LR avec 103 députés, ni la gauche avec 63, ne peuvent, même en votant tous les uns pour les autres, rassembler la majorité requise de 289 voix qui ferait chuter le gouvernement. De son côté, la majorité LREM-MoDem dénonce une "instrumentalisation politique" de l'affaire Benalla, qui l'a cependant fait tanguer plusieurs jours durant, entre indécision et panne de communication. Edouard Philippe se rendra dans la matinée à la réunion du groupe des "marcheurs".

Avec ces motions, "nous fermerons cette +affaire+", veut croire le président de l'Assemblée François de Rugy (LREM). Mardi matin, Christophe Castaner, délégué général de La République en marche, sera devant la commission d'enquête du Sénat. Vincent Crase, employé du mouvement et présent aux côtés de M. Benalla lors de la Fête du travail, a été mis en examen comme lui notamment pour violences.

Enfin, la commission sénatoriale, qui s'est donné six mois, poursuit ses travaux et n'exclut plus d'auditionner M. Benalla.



