Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 34 minutes

Une bagarre a éclaté mercredi à l'aéroport d'Orly entre la star du rap français Booba et son ex-poulain Kaaris, interpellés et placés en garde à vue avec neuf de leurs proches, entraînant retards de vol et fermeture temporaire d'un hall.

