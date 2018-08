Quatre randonneurs, dont un enfant, sont morts et un autre était toujours porté disparu mercredi soir après avoir été emportés par une crue soudaine causée par de violents orages dans un canyon du sud de la Corse.

Ces touristes faisaient du canyoning - sport qui consiste à descendre le lit d'un cours d'eau à pied, à la nage ou en rappel en traversant cascades, ravins et gorges étroites - dans le Zoicu. Ce canyon est considéré comme l'un des plus beaux de cette île méditerranéenne pour ses paysages et la couleur émeraude de ses vasques. Mais de violents orages survenus ces derniers jours dans la montagne corse ont fait gonfler subitement son ruisseau éponyme.

Quatre personnes, dont un père et son enfant, ont perdu la vie dans ces crues soudaines, tandis qu'un cinquième randonneur manquait toujours à l'appel, a raconté à l'AFP le procureur de la ville d'Ajaccio, Eric Bouillard.

Deux personnes appartenant au même groupe de touristes ont réussi à sortir saines et sauves mais "très choquées" de l'eau, selon le magistrat. Parmi elles, se trouverait la mère de l'enfant mort.

Enfin, outre ce groupe de sept personnes, une huitième personne qui avait également été emportée dans la crue a pu être secourue, a ajouté le secrétaire général de la préfecture Jean-Philippe Legueult, selon lequel les victimes sont des touristes français.

Un important dispositif de secours a été déployé sur place, avec six plongeurs et trois hélicoptères. Les recherches ont été interrompues à la tombée de la nuit. Elles reprendront jeudi à 07H00 (05H00 GMT).

Cet accident de canyoning est l'un des plus meurtriers en France depuis 1990, selon un bilan de l'AFP.

En Europe, un accident de canyoning avait fait 21 morts en juillet 1999 à Interlaken, en Suisse. Les victimes, dont 14 Australiens, avaient été piégées par une brusque montée des eaux dans les gorges de Saxet-Bach, après un violent orage.



