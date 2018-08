Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'élection présidentielle au Zimbabwe a été "libre, juste et crédible", a affirmé vendredi le chef de l'Etat élu Emmerson Mnangagwa, en dépit des accusations de fraude de l'opposition.

"On a assisté à une célébration de la démocratie au Zimbabwe, un festival de liberté sans entraves. Alors que les yeux du monde étaient tournés vers nous, nous avons organisé une élection libre, juste et crédible, comme nous l'avions promis", a déclaré Emmerson Mnangagwa au cours d'un point de presse au palais présidentiel à Harare.

"Je suis fier et humble d'avoir été élu (...). Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour être à la hauteur des attentes de ceux qui ont voté pour moi", a-t-il ajouté, affichant sur son costume sombre une écharpe aux couleurs du Zimbawbe

Emmerson Mnangagwa a remporté l'élection présidentielle de lundi avec 50,8% des voix, devant son principal rival et opposant Nelson Chamisa qui a obtenu 44,3% des voix, selon des résultats officiels.

Ce dernier a rejeté vendredi les résultats, jugeant l'élection "frauduleuse, illégale et illégitime".

Emmerson Mnangagwa a assuré à son opposant qu'il avait "un rôle crucial à jouer au Zimbabwe, maintenant et dans l'avenir".

Depuis son indépendance en 1980, le Zimbabwe n'a connu que deux présidents, tous les deux issus de la Zanu-PF: Robert Mugabe, qui a dirigé d'une main de fer le pays pendant trente-sept ans, et Emmerson Mnangagwa, son ancien bras droit, arrivé au pouvoir après un coup de force de l'armée.

Ce dernier a confirmé cette semaine dans les urnes, à l'occasion des premières élections de l'ère post-Mugabe, son emprise sur le pays,



