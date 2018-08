Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Les automobilistes affrontent samedi des conditions de circulation très difficiles pour le grand chassé-croisé de l'été entre juillettistes et aoutiens, avec plus de 700 km de bouchons cumulés à la mi-journée et une situation encore compliquée par la canicule qui affecte les deux tiers du pays.

