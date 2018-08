Un nouveau séisme de magnitude 5,9 a frappé jeudi l'île indonésienne de Lombok, selon l'Institut américain de géophysique (USGS), quatre jours après un tremblement de terre de magnitude 6,9 qui a fait au moins 164 morts, selon les autoirtés locales.

La réplique s'est produite dans le nord de l'île, dans la même zone que le séisme de dimanche, mais il n'y a pas de menace de tsunami, a déclaré un porte-parole de l'agence indonésienne de gestion des catastrophes, Sutopo Purwo Nugroho.

Depuis le tremblement de terre de dimanche, "il y a eu 355 répliques" de différentes magnitudes, a ajouté M. Sutopo. Celle de jeudi était la plus puissante.

Des habitants évacués après le séisme de dimanche et logés dans des abris de fortune ont couru sur la rue en criant, a constaté une journaliste de l'AFP sur place.

Des motocylettes stationnées dans la rue sont tombées par terre et des murs de bâtiments proches se sont effondrés.

"Nous étions bloqués dans le trafic au moment d'apporter de l'aide (aux sinistrés) et subitement c'est comme si notre voiture avait été percutée par l'arrière, c'était fort", a raconté à l'AFP un témoin, Sri Laksmi. "Des personnes dans la rue ont commencé à paniquer et sont sorties de leurs voitures, elles ont couru dans différentes directions au milieu de la circulation", a ajouté ce témoin.



