Le relais 4x100 m 4 nages dames français s'est qualifié pour la finale des Championnats d'Europe, au dernier jour de compétition jeudi dans le bassin de Glasgow.

Mathilde Cini, Fanny Deberghes, Marie Wattel et Charlotte Bonnet ont réussi le cinquième temps des séries, en 4 min 01 sec 52/100, à portée du record de France (4:01.05), qui tient depuis 2009 et l'époque des combinaisons."Ca fait des années qu'on a du mal à aller chercher le record de France et à faire quelque chose de bien avec ce relais, a expliqué Bonnet. Aujourd'hui et pour les années à venir, la donne peut changer parce qu'on progresse toutes individuellement. C'est de bon augure."

Le meilleur chrono a été réalisé par les Danoises emmenées par Pernille Blume (3:58.40).Outre les membres du relais 4x100 m 4 nages dames, deux autres Français prendront le départ d'une finale en début de soirée: Mélanie Hénique sur 50 m papillon, dont elle lorgne le podium, et Mehdy Metella sur 100 m papillon.



AFP