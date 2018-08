Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Les opérations de recherche du septuagénaire allemand disparu, dont la voiture a été emportée par les flots à Saint-Julien-de-Peyrolas (Gard), ont repris vendredi matin mobilisant gendarmes et pompiers, indique vendredi la préfecture du Gard dans un communiqué.

Les opérations de recherche du septuagénaire allemand disparu, dont la voiture a été emportée par les flots à Saint-Julien-de-Peyrolas (Gard), ont repris vendredi matin mobilisant gendarmes et pompiers, indique vendredi la préfecture du Gard dans un communiqué.



Une enquête de gendarmerie est en cours sur la colonie de vacances allemande du Planjole à Saint-Julien-de-Peyrolas dont le terrain a été inondé et les tentes et installations emportées jeudi.

"A Saint-Julien-de-Peyrolas, la colonie de vacances était hébergée sur un terrain privé", souligne le communiqué. "Il ne s'agit pas d'un terrain de camping homologué par les services préfectoraux. Une enquête de gendarmerie est en cours", ajoute la préfecture gardoise.

Depuis 2017, la commune de Saint-Julien-de-Peyrolas est en litige avec l?association allemande Jugendförderung Saint-Antonius, propriétaire du terrain, qu'elle accuse de ne pas respecter le plan d?urbanisme.

Le parquet de Nîmes n'a pu être joint pour obtenir plus d'éléments sur la nature de l'enquête.

Proches également de la rive de la rivière Ardèche et quasiment au même niveau que ce cours d'eau, les deux autres campings touchés jeudi étaient homologués et jouxtaient la colonie, a confirmé la préfecture à l'AFP.

La situation météorologique sur l?ensemble du département est redevenue calme.

Orages et fortes pluies se sont abattus jeudi sur le centre-est et le sud-est de l'Hexagone, nécessitant l'évacuation de 750 personnes dans le Gard dont au moins 184 campeurs à Saint-Julien-de-Peyrolas dans le nord du département, où le septuagénaire allemand est porté disparu.

Les actions de nettoyage ont débuté dans les communes sinistrées et "le préfet reste mobilisé et accompagne les maires des communes touchées", souligne la préfecture.

Les centres d?accueil et de regroupement des personnes évacuées sont en cours de fermeture (150 lits à Bagnols-sur-Cèze et 180 lits à Saint-Julien-de-Peyrolas), ajoute la préfecture.

Le préfet salue enfin la forte mobilisation des moyens des forces de sécurité intérieure, des forces de Sécurité civile et de la Croix Rouge.



Par Brice LE BORGNE - © 2018 AFP