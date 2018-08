Sans ses champions du monde mais avec un Dimitri Payet revanchard, l'OM inaugure la nouvelle saison de L1 vendredi face à Toulouse (20h45), avec l'ambition de montrer que la longue trêve estivale n'a pas enrayé la bonne dynamique du printemps 2018.

La trêve fut longue, à cause de la parenthèse du Mondial en Russie, et a perturbé la préparation des finalistes de la dernière Ligue Europa.

Les trois champions du monde phocéens, Florian Thauvin, Adil Rami et Steve Mandanda, ne sont rentrés que le 6 août, tout comme le finaliste malheureux, le défenseur croate Duje Caleta-Car, à ce jour seule recrue du mercato. Pour ne rien arranger, l'Argentin Lucas Ocampos n'est toujours pas remis de sa blessure à une cheville et le Portugais Rolando soigne encore son tendon d'Achille.

Résultat: les Marseillais n'ont remporté qu'un seul de leurs sept matches amicaux de préparation et les tâtonnements qui les ont accompagnés suscitent une certaine inquiétude.

"Nous n'avons qu'une idée en tête, prendre les trois points d'entrée pour bien démarrer la saison", affirme malgré tout Dimitri Payet, qui a une double revanche à prendre après sa blessure en finale de la Ligue Europa qui lui a coûté sa place au Mondial. "Nous avons vu dans les matches amicaux ce qu'il ne fallait pas faire. J'espère qu'on en aura tiré les enseignements", ajoute le capitaine marseillais.

Rudi Garcia, l'entraîneur olympien, a également hâte d'y être. "Le groupe n'est pas à 100%, mais il n'y a pas que l'OM qui ne soit pas à 100%. L'important, c'est être prêt sur la durée", assure-t-il.

Garcia explique avoir utilisé les matches amicaux pour tester plusieurs schémas tactiques ou observer des joueurs susceptibles d'assurer l'intérim des absents. "Il était intéressant de tester différents systèmes. Cela pourra servir dans la saison, souligne-t-il. On a fait quelques erreurs en préparation que je mets sur le compte de la fatigue."

Pour l'occasion, l'OM pourra assurément compter sur ses supporters. "Un Vélodrome plein pour la reprise, c'est pour nous la récompense de ce que l'on a fait la saison dernière", se félicite Rudi Garcia.

- Objectif podium -

En face, Toulouse est un miraculé, après avoir sauvé sa place en Ligue 1 après un barrage face à l'AC Ajaccio."Je n'oublie pas", confesse Alain Casanova, revenu sur le banc toulousain. Avec un effectif composé d'une majorité de joueurs ayant connu la dernière saison difficile, il se "pose des questions, pour savoir si l'équipe aura évacué ça"."Je m'attends à un match très compliqué. Ils vont vouloir bien démarrer. Notre ambition sera toujours de gagner et de mettre en place notre jeu", ajoute-t-il.

Comme celle de l'OM, son équipe est encore en phase de tâtonnements. "Elle n'est pas encore forte comme on le voudrait. Mais elle va devenir intéressante. Je crois beaucoup en ce groupe, en ses joueurs. Ils ont une bonne cohésion. Ils ont envie d'effacer les mois précédents", souligne l'ancien gardien de but.

Mais l'OM, après avoir manqué d'un rien le troisième rang la saison dernière, vise clairement une place sur le podium cette fois. Quant aux Toulousains, l'objectif est plus modeste. "Faire mieux que l'année dernière. C'est pas si compliqué que ça", résume le capitaine Max-Alain Gradel.



