Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

La numéro un française Caroline Garcia s'est imposée avec autorité face à Maria Sharapova, jeudi, au 3e tour du tournoi Premier de Montréal, tandis que la 2e mondiale Caroline Wozniacki a chuté dès son entrée en lice au 2e tour.

Solide au service, agressive en retour et commettant très peu d'erreurs (seulement 10 fautes directes) Garcia, 6e mondiale, a réussi un match quasi-parfait pour dominer Sharapova 6-3, 6-3 en 90 minutes.

"Elle a bien retourné au début. Mais je suis restée positive et j'ai continué à mettre mon jeu en place progressivement", a décrit Garcia.

"J'ai retourné de mieux en mieux en lui mettant la pression. J'ai été solide et ça a fait la différence".

Garcia aura fort à faire en quart-de-finale puisqu?elle affrontera la numéro un mondiale Simona Halep, tombeuse de Venus Williams (6-2, 6-2) au 3e tour, après avoir remporté son 2e tour quelques heures plus tôt face à Anastasia Pavlyuchenkova (7-6 (11/9), 4-6, 7-5).

Caroline Wozniacki, dauphine de Halep au classement WTA, a en revanche manqué ses débuts sur le ciment canadien en se faisant surprendre par la Biélorusse Aryna Sabalenka, 20 ans et 39e mondiale.

La Danoise de 28 ans, qui n'avait plus rejoué depuis Wimbledon, est tombée en trois sets (5-7, 6-2, 7-6 (7/4)), en ayant notamment manqué trois balles de match à 5-3 dans la manche décisive.

"J'avais une occasion, mais je ne l'ai pas saisie", a regretté Wozniacki, titrée à l'Open d'Australie en début d'année.

"Je me serais sentie pareil si c'était arrivé en finale: c'est évidemment décevant de perdre un match comme ça quand vous avez l'occasion de gagner".

"Elle sert fort. Elle joue très bien avec beaucoup d'agressivité", a reconnu la Danoise au sujet de son adversaire.

Sabalenka, qui a dû rejouer dans la foulée, a été battue par la Belge Elise Mertens (2-6, 7-6 (7/1), 6-0).

Mertens devra faire face à la tenante du titre Elina Svitolina pour une place dans le dernier carré, alors que l'Ukrainienne s'est débarrassée Johanna Konta 6-3, 6-4.

En début de journée, l'Australienne Ashleigh Barty, 16e mondiale, a mis fin au parcours de la Française Alizé Cornet 7-6 (7/3), 6-4.

Barty retrouvera pour une place en demi-finale la Néerlandaise Kiki Bertens, qui s'est qualifiée aux dépens de Petra Kvitova (6-3, 6-2).

Le dernier quart-de finale opposera la numéro 3 mondiale Sloane Stephens, qui a éliminé l'Espagnole Carla Suarez Navarro (6-2, 7-5), à Anastasija Sevastova, victorieuse de l'Allemande Julia Görges (6-3, 7-6 (7/2)).



