Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a exclu samedi une rencontre entre Iraniens et Américains après le rétablissement des sanctions par les Etats-Unis contre Téhéran.

C'est la première fois que l'Iran rejette de manière aussi explicite une offre de dialogue proposée par le président Donald Trump.

Interrogé par l'agence Tasnim, proche des conservateurs, sur une possible rencontre avec le secrétaire d'Etat Mike Pompeo ou avec des responsables américains en marge de la prochaine assemblée générale de l'ONU en septembre, M. Zarif a dit: "Non, il n'y aura pas de rencontre".

M. Trump et le président iranien Hassan Rohani seront présents à cette assemblée.

"Sur la récente proposition de Trump (sur des discussions), notre position officielle a été annoncée par le président et par nous. Les Américains ne sont pas honnêtes et leur addiction aux sanctions ne permet aucune forme de négociation", dit le ministre iranien à l'agence de presse.

Les Etats-Unis ont rétabli les sanctions contre l'Iran mardi, après leur retrait unilatéral en mai de l'accord sur le nucléaire conclu en 2015 entre Téhéran et les grandes puissances.

M. Zarif avait souvent rencontré l'ancien secrétaire d'Etat américain John Kerry lors des négociations qui avaient abouti à la conclusion de cet accord.



