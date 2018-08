Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

L'Olympique de Marseille a ouvert en beauté la saison 2018-2019 de Ligue 1 en battant Toulouse 4-0 au Stade Vélodrome, grâce notamment à un doublé de Dimitri Payet, dont un penalty accordé après consultation de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

Payet, qui avait manqué le Mondial russe sur blessures, a frappé deux fois (45e sur pen, 62e), puis l'addition a été complétée par Valère Germain (89e) et enfin Florent Thauvin (90e+2), fêté avant le coup d'envoi par le public du Vélodrome avec les autres champions du monde de l'OM, Adil Rami et Steeve Mandanda.

A Marseille (Stade Vélodrome): Marseille bat Toulouse 4 à 0 (1-0)

Arbitre: R. Buquet

Temps: chaud et ciel dégagé

Terrain: en bon état

Eclairage: bon

Possession de balle:

Marseille: 62 %

Toulouse: 38 %

Buts:

Marseille: Payet (45 s.p., 62), Germain (89), Thauvin (90+2)

Avertissements:

Marseille: Amavi (46)

Toulouse: Jullien (11), Amian Adou (44), Sangaré (55)

Les équipes:

Marseille: Pelé - H. Sakai, Kamara, Luiz Gustavo, Amavi - Njie (Sarr 56), Lopez (Sertic 77), Ocampos, Sanson, Payet (cap) (Thauvin 83) - Germain

Entraîneur: Rudi Garcia

Toulouse: Reynet - Michelin, Amian Adou, Jullien, Moubandje - Dossevi (Jean 65), Bostock, García (Y. Sanogo 65), Sangaré, Gradel (cap) - Leya Iseka

Entraîneur: Alain Casanova



