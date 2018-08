Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La superstar brésilienne du Paris SG, Neymar, est titulaire pour le premier match de la saison 2018-19 de Ligue 1 contre Caen dimanche, tout comme le gardien italien Gianluigi Buffon, officiellement présenté au public du Parc des Princes juste avant le coup d'envoi.

Pour son premier match à domicile depuis son intronisation fin mai, le nouvel entraîneur parisien Thomas Tuchel a livré une composition d'équipe très jeune avec Colin Dagba (19 ans) et Stanley N'Soki (19 ans) alignés aux postes de latéraux défensifs, aux côtés de Marquinhos et Thiago Silva.

Antoine Bernede (19 ans) accompagnera de son côté au milieu de terrain Lassana Diarra et Adrien Rabiot.

En attaque, Christopher N'Kunku (20 ans), le meilleur buteur parisien durant la préparation estivale en Asie, forme le trident offensif avec Neymar et Angel Di Maria.

Après Marseille pour Steve Mandanda, Adil Rami et Florian Thauvin, puis Lyon pour Nabil Fekir, le trophée de la Coupe du monde a été présenté dans l'enceinte parisienne pour honorer Alphonse Areola, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé.

Les champions du monde français du PSG, qui ont été laissés au repos dimanche en raison d'un retour à l'entraînement effectué en début de semaine, ont aussi eu le droit à une banderole du kop du Parc: "Kylian, Presnel, Alphonse, vous avez rendu fier le peuple parisien: Merci".

A la mi-temps de la rencontre, Javier Pastore, qui a passé sept saisons à Paris avant d'être transféré cet été à l'AS Rome, fera ses adieux au Parc des Princes.

Du côté de Caen, Fabien Mercadal a aligné un 4-3-3 avec notamment le trio Deminguet-Tchokounté-Ninga en attaque.

Le PSG, champion sortant, démarre sa saison en Ligue 1 après avoir remporté le Trophée des Champions contre Monaco (4-0) samedi dernier.

Les équipes:

Paris SG: Buffon - Dagba, Marquinhos, Thiago Silva (cap.), N'Soki - Bernede, Diarra, Rabiot - Di Maria, N'Kunku, Neymar

Caen: Samba - Armougom, Genevois, Djiku, Mbengue - Peeters, Oniangué (cap.), Fajr - Deminguet, Tchokounté, Ninga

Arbitre: Benoît Bastien



