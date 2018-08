Publié il y a 10 heures / Actualisé il y a 10 heures

Le corps d'un homme non identifié a été retrouvé lundi dans l'Ardèche à proximité de la colonie de vacances de Saint-Julien-de-Peyrolas (Gard) où avait disparu jeudi un sexagénaire allemand, au cours d'une brusque montée des eaux, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.

Le corps d'un homme non identifié a été retrouvé lundi dans l'Ardèche à proximité de la colonie de vacances de Saint-Julien-de-Peyrolas (Gard) où avait disparu jeudi un sexagénaire allemand, au cours d'une brusque montée des eaux, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.



"Un corps a été retrouvé, mais on ignore l'identité de cette personne, même s'il y a de fortes probabilités qu'il s'agisse de l'homme recherché", a indiqué le commandant de groupement de la gendarmerie du Gard, Laurent Haas, à l'AFP.

L'homme a été retrouvé par des gendarmes non loin du terrain de camping de la colonie inondée où avait disparu jeudi un Allemand de 66 ans.

La victime a été transportée dans un institut médico-légal afin d'être identifiée. Les résultats devraient être connus dans plusieurs jours, a précisé la même source.

Jeudi dernier de violents orages ont éclaté dans le nord du Gard, provoquant des inondations. Plus d'une centaine d'enfants allemands d'une colonie de Leverkusen avaient dû été évacués en urgence et neuf d'entre eux avaient été légèrement blessés. Certains avaient été récupérés dans les arbres, où ils s'étaient accrochés pour échapper à la crue de la rivière.

Samedi, le président et le vice-président de l'association Jugendförderung Saint-Antonius, propriétaire du terrain de camping de la colonie, ont été mis en examen pour "blessures involontaires aggravées par la mise en danger d'autrui".

L'association avait installé cette colonie sur un terrain qu'elle possède à Saint-Julien-de-Peyrolas, sans autorisation de la préfecture, et avait été avertie par le maire du danger encouru.



Par Kaouther LARBI - © 2018 AFP