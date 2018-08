Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Des champions du monde et une ancienne idole maison célébrés, une recrue-star et un nouvel entraîneur présentés, le retour gagnant de son joueur-clé: le Paris SG, impérial face à Caen (3-0) dimanche, a parfaitement lancé sa saison en L1 en offrant des retrouvailles joyeuses avec son public.

Près de six mois après son dernier match au Parc des Princes et sa blessure polémique, c'est la superstar Neymar qui a ouvert la voie du premier succès en championnat pour Paris (10e), avant qu'Adrien Rabiot ne plie l'affaire juste avant la mi-temps (35e). Timothy Weah, entré en jeu en fin de match, a alourdi la marque (89e).

Il n'a manqué que deux buts supplémentaires pour que le PSG s'empare de la tête du classement, occupée par le rival marseillais grâce à son succès 4-0 vendredi contre Toulouse, et pour que la fête soit réussie sur tous les plans.

Pour son premier match à domicile depuis son intronisation fin mai, le nouvel entraîneur parisien Thomas Tuchel a réussi son baptême, dans le sillage de son succès au Trophée des Champions samedi dernier, et ce malgré une équipe très rajeunie avec Colin Dagba (19 ans), Stanley N'Soki (19 ans), Antoine Bernede (19 ans), Christopher N'Kunku (20 ans), ou encore Weah (18 ans).

Tout comme la recrue-star Gianluigi Buffon, présenté officiellement au Parc, et qui s'est offert une deuxième "clean-sheet" en deux matches.

- Les champions du monde et Pastore célébrés -

Après s'être illustré d'entrée de jeu en sortant une parade monstrueuse sur une frappe puissante de Malik Tchokounté (18e), l'Italien a démontré de très bons réflexes quand Alexandre Djiku, seul dans la surface à la réception d'un coup franc, a trop écrasé sa reprise (41e), puis quand Thiago Silva a été tout près de le tromper, d'une tête contre son camp (44e).

Et quand il a fini par être battu, sur un coup franc de Stef Peeters, Buffon a été sauvé par son poteau (52e). De quoi marquer des points pour sa candidature au statut de N.1, devant Kevin Trapp et Alphonse Aréola.

En attendant "la guerre des goals" à venir, le champion du monde français a profité, en compagnie de ses coéquipiers Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe, de l'hommage du Parc des Princes lors de la présentation du trophée de la Coupe du monde, juste avant le coup d'envoi.

Un autre moment d'émotion a eu lieu à la mi-temps pour célébrer Javier Pastore, la première idole du projet qatari, qui a fait ses adieux après sept saisons à Paris et 18 trophées remportés.

Mais le moment fort de la soirée restera le premier but de la saison de Neymar. Après une énorme erreur de relance de Brice Samba, trop confiant dans le jeu au pied, N'Kunku a immédiatement transmis au Brésilien, parti à la limite du hors-jeu pour ouvrir le score.

- Samba généreux, "Ney" en N.9 -

Positionné en N.9, "Ney" n'a pas régalé le public par ses fulgurances balle au pied, en raison d'une préparation physique encore incomplète, mais par sa justesse et sa générosité. Outre ses passes toujours bien senties, le Brésilien s'est montré omniprésent, jusqu'à un sprint défensif pour couvrir une zone libre de marquage...

Et quand il a été victime d'un coup adressé par un adversaire, il s'est même efforcé de moins accentuer la douleur, comme pour gommer l'image de simulateur dont il a hérité après son Mondial raté. De quoi justifier son statut de "joueur-clé" de Tuchel, en attendant les retours des autres stars offensives, Edinson Cavani et surtout Kylian Mbappé.

L'autre détonateur parisien a été Angel Di Maria, qui s'est montré très en jambes dans le sillage de son excellent Trophée des Champions. L'ailier argentin, qui va devoir se battre cette saison pour gagner une place de titulaire, a offert le ballon du 2-0 à Rabiot, après avoir récupéré le ballon dans le camp adverse et s'être offert un raid dans la surface caennaise (35e).

En fin de match, après une nouvelle erreur très grossière du gardien caennais, Weah Jr, tout juste entré en jeu, a offert au Parc un troisième et dernier but pour parachever ces retrouvailles festives avec son équipe. La saison est bien lancée !



