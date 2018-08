Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

A la mi-temps de la rencontre PSG-Caen, l'ancien milieu parisien Javier Pastore, qui a passé sept saisons à Paris avant d'être transféré cet été à l'AS Rome, a fait ses adieux au public du Parc des Princes.

Après avoir foulé la pelouse en compagnie de son épouse et de ses deux enfants, l'Argentin de 29 ans s'est vu remettre un trophée frappé du 27, son ancien numéro de maillot, par le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

L'ancienne idole parisienne, qui a eu droit à un petit chant dédié et une banderole "Javier à jamais chez toi au Parc", a ensuite délivré un mot de remerciement : "Je vous dis merci beaucoup pour toutes ces années passées ici. J'ai construit ma famille ici, on s'est mariés ici à Paris. Vous serez toujours dans mon coeur, vous êtes aussi ma famille".

Première recrue d'envergure des nouveaux propriétaires qataris, Pastore a joué au PSG de 2011 à 2018 et remporté 18 trophées avec le club parisien.



