Une portion d'un viaduc de l'autoroute A10 s'est écroulée mardi à Gênes, ont annoncé les pompiers, qui pensent que des voitures sont tombées dans le vide. De premières images diffusées par quelques médias montrent le viaduc dans la brume avec plusieurs dizaines de mètres manquants. Une dizaine de véhicules se seraient écrasés. Pour le moment, il n'y a pas encore de bilan définitif mais le ministère de l'intérieur italien annonce 11 morts.

Les secours interviennent auprès des véhicules qui se sont écrasés après l'effondrement du viaduc.

Selon les pompiers, le pont dit Morandi s'est effondré vers 12H00 (10H00 GMT). "Les équipes des pompiers sont engagés en mombre, les équipes de recherches et cynophiles sont activées", ont-ils annoncé sur Twitter.

En raison du relief très accidenté de la région de Gênes, entre mer et montagne, le parcours de l'autoroute est jalonné de longs viaducs et de tunnels.

Le ministère de l'intérieur italien annonce que la catastrophe a fait au moins onze morts

