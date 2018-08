Pour ses retrouvailles avec le public de l'Ohio, trois ans après sa dernière participation au Masters 1000 de Cincinnati, le numéro deux mondial Roger Federer a débuté, mardi, par une victoire au second tour face à Peter Gojowzcyk, tandis que Serena Williams a chuté face à Petra Kvitova.

Federer, qui avait fait l'impasse sur le tournoi de Toronto la semaine dernière, s'est contenté d'un break dans chaque manche pour dominer son adversaire allemand (6-4, 6-4), 47e mondial, en 72 minutes."Je me suis bien senti dans ce premier match, honnêtement je n'étais pas trop nerveux", a déclaré le Suisse, qui vient de fêter ses 37 ans et espère décrocher un huitième titre à Cincinnati.

"Je savais ce que je voulais faire et ce que je devais faire. La stratégie est très simple, très directe. C'est du tennis sur surface rapide."

"C'est bien d'avoir rejoué et gagné pour pouvoir tourner la page de mon dernier match contre (Kevin) Anderson (défaite en quart-de-finale de Wimbledon, NDLR)", a ajouté le détenteur de 20 tournois du Grand Chelem.

Federer retrouvera en huitièmes Leonardo Mayer, un adversaire qu'il a battu lors de leurs deux précédentes confrontations.

- Pouille sorti par Leonardo Mayer -

L'Argentin, 50e mondial, a sorti le numéro un français Lucas Pouille 7-6 (9/7),6-4.

Le jeune prodige grec Stefanos Tsitsipas, qui a atteint la finale à Toronto, est lui tombé dès le 1er tour face au Belge David Goffin (7-5, 6-3).

Nick Kyrgios, finaliste la saison dernière à Cincinnati, a bataillé trois sets et sauvé une balle de match pour venir à bout de l'Américain Denis Kudla (6-7 (2/7), 7-5, 7-6 (11/9)).

L'Australien affrontera pour une place en quart-de-finale le Croate Borna Coric, tombeur de Daniil Medvedev 6-2, 6-3.

Le Sud-Coréen Chung Hyeon a infligé à l'Américain Jack Sock, diminué par une douleur au dos, sa huitième défaite d'affilée (2-6, 6-1, 6-2) tous tournois confondus.

Le Canadien Milos Raonic s'est qualifié aux dépens du Serbe Dusan Lajovic 6-3, 6-3.

- Serena Williams chute d'entrée -

Dans le tableau féminin, Serena Williams, deux fois titrée (en 2014 et 2015) dans l'Ohio, a chuté dès son entrée en lice face à la Tchèque Petra Kvitova, victorieuse 6-3, 2-6, 6-3.

L'Américaine de 36 ans, qui détient 23 titres en Grand Chelem, n'a remporté qu'un seul match depuis sa finale perdue à Wimbledon en juillet.

Kvitova tentera d'atteindre les quarts-de finale face à la Française Kristina Mladenovic, qui n'a pas traîné face à la qualifiée Viktoria Kuzmova, balayée 6-3, 6-0 en 61 minutes.

La numéro un tricolore Caroline Garcia a mis fin au parcours de l'ancienne numéro un mondiale Victoria Azarenka, retombée au 87e rang mondial, en dominant la Bélarusse 6-4, 7-5.

Elina Svitolina s'est elle défaite de la Russe Svetlana Kuznetsova 7-6 (7/1), 4-6, 6-4.



AFP