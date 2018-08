Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 45 minutes

Le projet de grande réforme de la Coupe Davis, qui clive radicalement le monde du tennis, est soumis au vote jeudi à Orlando (Floride) entre partisans d'un tournoi raccourci et plus lucratif et adeptes d'un format centenaire boudé par les stars.

