Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

L'Atlético de Madrid a remporté sa 3e Supercoupe d'Europe en autant de participations en battant le Real Madrid 4 à 2 après prolongation (1-1, 2-2), mercredi, à Tallinn, infligeant ainsi sa première défaite à Julen Lopetegui, successeur du Français Zinédine Zidane parti après avoir conquis trois Ligues des champions de rang.

L'Atlético de Madrid a remporté sa 3e Supercoupe d'Europe en autant de participations en battant le Real Madrid 4 à 2 après prolongation (1-1, 2-2), mercredi, à Tallinn, infligeant ainsi sa première défaite à Julen Lopetegui, successeur du Français Zinédine Zidane parti après avoir conquis trois Ligues des champions de rang.



Le Real de l'ère post-Zidane et post-Cristiano Ronaldo enregistre donc sa première défaite officielle, en dépit de deux buts marqués par Karim Benzema (27e) et Sergio Ramos (63e). Diego Costa avait ouvert le score pour l'Atlético après seulement 50 secondes de jeu (but le plus rapide de l'épreuve), avant d'arracher la prolongation (79e) au cours de laquelle Saul (98e) et Koke (104e) ont scellé le succès des Colchoneros.



Par Zina DESMAZES - © 2018 AFP