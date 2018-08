Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Le Paris SG de Neymar, titulaire et buteur sur penalty, et de Kylian Mbappé, entré en jeu et auteur d'un doublé, a fini par prendre le meilleur sur des Guingampais accrocheurs 3-1, samedi lors de la deuxième journée de Ligue 1.

Les champions sortants, qui avaient gagné contre Caen lors de la première journée (3-0), s'emparent provisoirement de la première place en attendant la fin de cette 2e journée. Après avoir concédé l'ouverture du score de Nolan Roux (20e), ils ont dû attendre la 82e minute et le premier but du champion du monde Mbappé pour prendre l'avantage.



