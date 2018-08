Le nouveau Premier ministre du Pakistan Imran Khan a prêté serment lors d?une cérémonie samedi dans la capitale Islamabad, prenant officiellement les rênes du pays après la victoire de son parti aux élections législatives du 25 juillet.

L'ex-champion de cricket a solennellement pris l?engagement de "faire preuve d'une foi sincère et de fidélité au Pakistan" et d'agir "toujours dans l?intérêt de la souveraineté, de l?intégrité" du Pakistan.M. Khan, 65 ans, avait été élu la veille par l?Assemblée nationale. Devenu ainsi le 22ème Premier ministre du pays, il devrait désormais prendre la tête d?un gouvernement de coalition.

L'ancien champion avait obtenu les voix de 176 députés, soit 4 de plus que nécessaire, tandis que son unique rival, Shahbaz Sharif, chef de file du PML-N (Ligue musulmane pakistanaise) l'ancien parti au pouvoir, n?en avait réuni que 96.

La cérémonie s'est déroulée au palais présidentiel devant un large parterre de dignitaires pakistanais et étrangers dont des diplomates, artistes et militaires.Toute l'équipe de cricket pakistanaise championne du monde en 1992 sous le capitanat d'Imran Khan, ainsi que quelques joueurs indiens, y avaient notamment été conviés.L'épouse d'Imran Khan, Bushra Bibi, couverte d'un niqab blanc ne laissant voir que ses yeux, a fait sa première apparition publique depuis leur mariage au début de l'année.

Le parti de M. Khan, le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), avait largement remporté les législatives du 25 juillet. Mais il n'avait pas obtenu assez de sièges pour pouvoir former à lui seul le gouvernement.Depuis le scrutin, les négociations avec d'autres partis et élus indépendants ont permis de mettre sur pied une coalition.

La victoire de M. Khan ouvre une nouvelle ère politique pour le pays, interrompant des décennies d'alternance politique entre le PML-N et le Parti du peuple pakistanais (PPP), entrecoupée de périodes de pouvoir militaire.



AFP