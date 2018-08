Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 47 minutes

Le titre du constructeur automobile Tesla a fortement chuté vendredi alors que les ennuis s'accumulent pour le fabricant de voitures électriques et son imprévisible patron Elon Musk, qui s'est longuement confié au New York Times sur son état d'épuisement et de stress.

