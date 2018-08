Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 52 minutes

Un incendie dans un immeuble d'habitation a fait sept blessés graves, dont cinq enfants, dimanche à Aubervilliers, moins d'un mois après un sinistre qui avait coûté la vie à une mère et à ses trois enfants dans la même ville de Seine-Saint-Denis.

Un incendie dans un immeuble d'habitation a fait sept blessés graves, dont cinq enfants, dimanche à Aubervilliers, moins d'un mois après un sinistre qui avait coûté la vie à une mère et à ses trois enfants dans la même ville de Seine-Saint-Denis.



Parmi ces sept blessés figurent une femme particulièrement touchée et dont le pronostic vital était engagé dimanche soir, a-t-on appris auprès de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). Une autre habitante a fait une crise cardiaque mais a pu être sauvée, a-t-on appris auprès de la préfecture.

Quinze personnes ont été plus légèrement touchées, dont dix policiers venus sur place pour tenter d'évacuer les habitants.

Le feu s'est déclaré vers 19H00 sous les combles d'un immeuble de deux étages et a nécessité l'intervention d'une centaine de pompiers dans cette commune populaire de Seine-Saint-Denis, proche de Paris, a précisé sur place le capitaine Florian Lointier, de la BSPP.

Les pompiers, aidés par une quarantaine de camions, sont parvenus à maîtriser les flammes à 19H30 et à circonscrire totalement le sinistre aux alentours de 21 heures, ont-ils précisé.

Selon une source policière, des occupants du logement sont passés par les fenêtres pour échapper aux flammes et aux fumées et certains se sont réfugiés sur le toit.

Les causes de l'incendie restaient encore indéterminées et des membres de la police scientifique étaient dimanche soir à pied d'oeuvre sur les lieux pour effectuer de premiers relevés, a-t-on appris auprès des pompiers.

- "Mobilisation exemplaire" -

Dans un tweet, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a salué la "mobilisation exemplaire" des pompiers et des policiers et a adressé ses "premières pensées" aux blessés.

Vers 22H30, l'important dispositif policier qui avait été mis en place autour des lieux du drame a été levé sous le regard de quelques badauds, a constaté une journaliste de l'AFP.

ll s'agit du deuxième incendie grave à frapper Aubervilliers en moins d'un mois.

Le 30 juillet, un incendie survenu au 17e étage d'un immeuble HLM de la commune avait provoqué la mort d'une mère de 33 ans enceinte et de ses trois enfants âgés de 18 mois à 6 ans. Neuf personnes avaient été blessées.

Le gouvernement avait alors rendu hommage aux jeunes du quartier qui ont permis de sauver des vies" en grimpant dans les étages pour secourir les habitants.

"Aubervilliers de nouveau touchée par un grave incendie", s'est désolée la maire (PCF) de la ville, Meriem Derkaoui dans un tweet. "Mes pensées vont aux victimes et à leur famille. Les services municipaux sont actuellement à pied d??uvre pour accompagner les sinistré-e-s", a-t-elle ajouté.

Dans l'enquête sur ce précédent drame, un enfant de 10 ans, soupçonné d'avoir provoqué le sinistre en jouant avec un briquet et un torchon dans l'immeuble, a été mis en examen à Bobigny.

Poursuivi pour incendie volontaire ayant entraîné la mort, il n'est toutefois pas pénalement responsable en raison de son âge et a été contraint à une mesure d'éloignement de la commune.

jt-myl-sb-kap/paj



Par Katie SCHUBAUER - © 2018 AFP