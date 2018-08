Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Une action en justice déposée devant un tribunal fédéral accuse Google de non-respect de la vie privée des gens en traquant les allées et venues des utilisateurs de smartphones malgré la désactivation du paramètre "historique de localisation".

Une action en justice déposée devant un tribunal fédéral accuse Google de non-respect de la vie privée des gens en traquant les allées et venues des utilisateurs de smartphones malgré la désactivation du paramètre "historique de localisation".



L'action déposée vendredi par un Californien cherche à obtenir des dommages-intérêts non spécifiés ainsi qu'un statut de recours collectif pour représenter tous les utilisateurs américains d'iPhone ou d'Android qui ont désactivé l'historique de localisation afin que leurs mouvements ne soient pas enregistrés par Google.

"Google a expressément indiqué aux utilisateurs de son système d'exploitation et des applications que l'activation de certains paramètres empêcherait le suivi de géo-localisation des utilisateurs", peut-on lire dans le document. "Cette allégation était fausse."

Se basant sur un article de presse confirmé par des chercheurs universitaires, la requête accuse Google de violer la loi sur la protection de la vie privée. Google n'a pas voulu faire de commentaires.

Depuis la publication de l'article la semaine dernière, Google, propriété d'Alphabet, a modifié sa page d'assistance. On y lit désormais que le fait de désactiver l'historique de localisation "n'affecte pas les autres services de localisation sur votre appareil".

Les données de localisation peuvent également être récoltés lors de l'utilisation d'autres services tels que les cartes ou la recherche, selon la page d'assistance.

La page indiquait auparavant que la désactivation de l'historique des lieux signifiait que les lieux visités n'étaient pas stockés par Google.

Le Electronic Privacy Information Center (Epic), un groupe d'intérêt public à but non lucratif, a déclaré qu'il a envoyé une lettre à la Federal Trade Commission des États-Unis pour savoir si Google a violé une ordonnance sur consentement de 2011.

"Les modifications ultérieures apportées par Google à sa politique, après avoir déjà obtenu les données de localisation des internautes, ne sont pas conformes à la réglementation de 2011", a déclaré Epic dans sa lettre.



Par Hamza MEKOUAR - © 2018 AFP