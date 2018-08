Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

De nombreux produits chinois et américains sont devenus 25% plus chers jeudi, mais des négociations discrètes se poursuivent pour tenter d'éviter l'escalade entre Pékin et Washington tandis qu'un accord semble à portée de main avec le Mexique dans l'autre conflit commercial déclenché par Donald Trump. Depuis 04H01 GMT ce sont désormais pour 100 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre les deux pays qui sont lourdement taxés. C'est un septième du total de leurs échanges et l'impact commence à se faire sentir et à inquiéter. Pour tenter de trouver un terrain d'entente et mettre fin à ce cycle, des négociateurs américains et chinois discutent depuis mercredi dans la capitale américaine et dans la plus grande discrétion.

