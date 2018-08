Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 31 minutes

Les séismes dévastateurs qui ont secoué l'île indonésienne de Lombok ces dernières semaines ont fait au total 555 morts et environ 1.500 blessés, selon un bilan quasi définitif annoncé vendredi par les autorités de l'archipel d'Asie du Sud-Est.

Cette île touristique voisine de celle de Bali, dans le sud de l'Indonésie, a été frappée par deux puissants tremblements de terre les 29 juillet et 5 août, suivis de fortes et répliques d'une nouvelle secousse de magnitude 6,9 le 19 août.

Les séismes dévastateurs qui ont secoué l'île indonésienne de Lombok ces dernières semaines ont fait au total 555 morts et environ 1.500 blessés, selon un bilan quasi définitif annoncé vendredi par les autorités de l'archipel d'Asie du Sud-Est.

Cette île touristique voisine de celle de Bali, dans le sud de l'Indonésie, a été frappée par deux puissants tremblements de terre les 29 juillet et 5 août, suivis de fortes et répliques d'une nouvelle secousse de magnitude 6,9 le 19 août.