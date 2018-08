Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 5 heures

Dernière étape avant la première explication: Metz et Lens, seules équipes de Ligue 2 à avoir remporté leurs quatre premiers matches, se déplacent respectivement à Troyes et à Béziers pour tenter de poursuivre sur cette lancée, avant de s'affronter lors de la journée suivante.

Metz ouvrira le bal de la 5e journée de Ligue 2 vendredi (20h00) à Troyes, qui n'occupe que la 15e place du classement avec trois points pris en quatre journées.

Quant aux Lensois, ils affronteront le promu Béziers samedi (15h00) avant un nouveau déplacement, à fort enjeu, le 1er septembre à Metz.

Preuve de l'attente concernant ce match, le club nordiste a indiqué mercredi que certains de ses supporters comptaient se rendre au match à Metz alors qu'un arrêté préfectoral interdit pourtant leur présence aux abords du stade.

"Il est de notre responsabilité d'informer les autorités compétentes sur l'intention de nombreux supporters (on en évoque 300/400) de se déplacer quand même à Metz", a souligné Fabrice Wolniczak, dirigeant lensois notamment en charge des relations avec les supporters, sur le site internet du club.

En attendant, les deux favoris pour la montée ont tout intérêt à poursuivre sur leur lancée.

A contrario, Nancy doit absolument mettre un terme à sa série noire de quatre défaites consécutives en championnat. Les Lorrains n'ont pas engrangé le moindre point, ni marqué le moindre but, et en encaissent en moyenne deux par matches. Ils reçoivent Niort vendredi soir.

Lundi, le Gazélec Ajaccio se déplacera à Valenciennes avec pour objectif d'oublier une mésaventure. Pour avoir fait entrer en jeu Aaron Boupendza face au Paris FC lors de la première journée, alors qu'il lui restait encore un match de suspension à purger, le club corse a perdu la rencontre sur tapis vert, a expliqué la Ligue des football professionnel (LFP) jeudi. Il a annoncé son intention de faire appel, qui serait alors suspensif de la perte de point.

Programme de la 5e journée de Ligue 2:

Vendredi

(20h00)

AC Ajaccio - Lorient

Brest - Havre

Clermont - Sochaux

Grenoble - Châteauroux

Nancy - Niort

Orléans - Paris FC

Red Star - Auxerre

Troyes - Metz

Samedi

(15h00)

Béziers - Lens

Lundi

(20h45)

Valenciennes - Gazélec Ajaccio



