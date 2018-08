Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Deux buts de Martin Terrier et Bertrand Traoré ont permis à Lyon de s'imposer péniblement aux dépens de Strasbourg (2-0), vendredi dans son Groupama stadium au terme d'un match terne de la 3e journée de Ligue 1.

L'OL, qui remporte son second succès de la saison après celui obtenu contre Amiens en ouverture du championnat, remonte provisoirement au 4e rang (6 points) alors que Strasbourg pointe à la 9e place (4 points).

Toutefois, si le résultat est bien le plus important, la performance globale des Lyonnais a été assez médiocre avec une accumulation de mauvais choix et de maladresses techniques.

Elle n'évacue pas les doutes nés de la défaite à Reims (1-0), le 17 août pour le compte de la 2e journée.

- Terrier sur les deux buts -

Recruté en janvier pour 11 millions d'euros mais arrivé cet été à Lyon en provenance de Strasbourg où il avait été prêté par Lille la saison dernière, Terrier a libéré son équipe en souffrance en ouvrant la marque en fin de première période (42).

Un but plein d'adresse mais heureux dans sa conception car la passe, ratée, de Ferland Mendy était clairement adressée à Memphis.

Terrier est aussi à l'origine du second but lyonnais après avoir remonté le ballon jusqu'à la ligne médiane avant de le glisser à Memphis qui servait Bertrand Traoré. Celui-ci éliminait deux joueurs avant d'assurer le succès de son équipe (64).

Memphis avait alors tout raté, jusqu'à sa couleur de cheveux, et Traoré n'avait guère fait mieux comme l'ensemble d'une équipe de l'OL à laquelle l'entraîneur Bruno Genesio avait apporté quatre changements par rapport au match à Reims.

Houssem Aouar, décevant en ce début de saison, et surtout Nabil Fekir, en reprise différée après le Mondial, sont entrés après l'heure de jeu et le milieu de terrain a certainement manqué de créativité.

De son côté, Strasbourg, aussi bien défensivement qu'offensivement a peiné à maîtriser la rencontre même si le gardien Matz Sels s'est interposé, sans trop de difficulté sur des tentatives de Mendy (9), un coup franc de Memphis (16) ou des tirs de Lucas Tousart (21) et Traoré (51).

Une reprise de Tousart après un corner passait également au ras du poteau (52).

Le Racing peut regretter de ne pas avoir su bien exploiter quelques situations de contre.

Seul Lionel Carole a réussi à pousser Anthony Lopes, qui effectuait sa rentrée après cinq matches de suspension après les incidents du match OM-OL du 18 mars dernier, à la parade (28).

Alors que Genesio avait confié en conférence de presse que Nabil Fekir était prêt à jouer au moins une heure, le meneur de jeu de l'OL était remplaçant au coup d'envoi et n'est finalement entré sur le terrain qu'à la 79e minute.

En revanche, le défenseur central belge Jason Denayer qui s'est engagé mardi avec Lyon pour quatre ans, est resté sur le banc.

Résultats de la 3e journée de la Ligue 1 de football:

vendredi

Lyon - Strasbourg 2 - 0

Buts

Lyon: Terrier (42), B. Traoré (64)

samedi

(17h00) Paris SG - Angers

(20h00) Nantes - Caen

Amiens - Reims

Nice - Dijon

Toulouse - Nîmes

Montpellier - Saint-Etienne

dimanche

(15h00) Lille - Guingamp

(17h00) Bordeaux - Monaco

(21h00) Marseille - Rennes



