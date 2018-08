Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Les opérations de relevage de la rame TGV sortie de ses rails à Marseille vendredi étaient toujours en cours dimanche, avec un état d'avancement "conforme" aux prévisions de la SNCF, a déclaré à l'AFP une porte-parole de l'entreprise publique.

Les opérations de relevage de la rame TGV sortie de ses rails à Marseille vendredi étaient toujours en cours dimanche, avec un état d'avancement "conforme" aux prévisions de la SNCF, a déclaré à l'AFP une porte-parole de l'entreprise publique.



"Nous tenons les délais que l'on s'est fixé", a-t-elle ajouté, précisant que la motrice arrière avait pu être "remise sur les voies".

"C'est une opération très délicate car elle concerne une rame TGV Duplex, donc particulièrement lourde", selon la SNCF.

La compagnie ferroviaire a fait appel à des renforts techniques en provenance du reste de la région Provence-Alpes-Côtes-d'Azur ainsi que de Lyon afin de relayer les équipes marseillaises, sur le pont depuis vendredi soir.

La SNCF a également confirmé un retour à la normale du trafic TER pour vendredi prochain, alors que les trafics TGV, InterCités et OuiGo ont repris leur rythme habituel.

"Nous travaillons sur un plan de transport pour la semaine qui sera diffusé vers 17H00 aujourd'hui" dimanche, a ajouté l'entreprise.

Parti à 14H37 de Paris, le TGV 6045 était "sorti de la voie" à l'entrée de la gare Saint-Charles vendredi peu avant 18H00, sans faire de blessés.

Trois enquêtes ont été lancées pour faire la lumière sur les raisons du déraillement: une interne à la SNCF, une judiciaire et une du Bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT).

Le premier et seul déraillement mortel d'un TGV remonte au 14 novembre 2015, quand onze personnes avaient perdu la vie lors du dernier test sur le tronçon de la ligne à grande vitesse Paris-Strasbourg, à une vingtaine de kilomètres au nord de la capitale alsacienne. La rame d'essais avait percuté un pont à 243 km/h puis chuté de la ligne.

Le dernier déraillement d'un train sur le réseau français remonte à celui du RER B le 12 juin 2018. Plusieurs voitures d'une rame s'étaient couchées entre Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines) et Courcelle-sur-Yvette (Essonne), sur la partie de la ligne gérée par la RATP, faisant sept blessés légers, après l'effondrement du ballast, fragilisé par plusieurs jours de fortes pluies.



- © 2018 AFP